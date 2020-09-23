"Гладил спину и молился": Юрий Ткач рассказал о родах жены (видео)

Известный комедийный актер Юрий Ткач, который стал крестным отцом дочери психолога Натальи Холоденко, откровенно рассказал о семье, воспитании дочери и популярности. Он стал гостем Маши Ефросининой в ее программе «Экзамен» на YouTube.

Участник «Лиги смеха» и студии «Квартал 95», актер из комедийного сериала «Однажды под Полтавой» особое место в интервью уделил жене Виктории. Оказывается, они познакомились, когда девушке было 16 лет. Тогда она занималась бальными танцами, исполняла номер на юбилее отца комика.

Они снова случайно встретились спустя пять лет, и с тех пор почти не расставались. Пара воспитывает дочь Лиззи — точную копию известного папы.

Юрий рассказал, что присутствовал на родах.

«Схватки длились около 16 часов, и все это время я был вместе с Викой. Кайфовал по полной, массировал спину и молился Богу, чтобы все скорей прошло. И когда до важного момента оставалось где-то 40 минут, Вика выгнала меня из родзала. Мы с ней договорились, что когда все пойдет, я удалюсь», — рассказал Юрий Ткач.

Он говорит, что когда впервые услышал крик новорожденной дочери, испытал невероятные смешанные эмоции.

«Помню, сижу в соседней комнате мокрый, красный. Ощущение, что если бы был какой-то тумблер, который отключил или изменил это все, я бы его нажал. Было очень жаль смотреть на нее», — поделился Ткач.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что коллега Юры по комедийному сериалу «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук родила второго сына. Актриса показала в сети фото новорожденного малыша и делится секретами по уходу за ребенком, рассказывает, как приводит себя в форму после родов.

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