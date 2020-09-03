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Шоу-бизнес

Звезда "Свингеров" и "Однажды под Полтавой" показала новорожденного сына (фото)

14:31 3 сентября 2020
Анна Саливанчук с мужем и новорожденным сыном

Звезда фильмов «Свингеры» и «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук, которая 1 сентября родила второго сына и показала видео процесса, показала трогательные кадры с малышом в первый день его жизни. Имя мальчику она с супругом Александром еще не выбрали и пока называют сына Александровичем.

«Сам процесс прошел очень быстро и безболезненно, я сама не ожидала от себя такого безумного счастья. Пока наш сын Александрович Божков без имени, но, надеюсь, что скоро мы все-таки определимся», — рассказала 35-летняя Анна.

На странице Анны в Instagram просто шквал комментариев о том, зачем она выставила процесс родов, таинство рождение малыша на всеобщее обозрение. Актриса объяснила почему поделилась столь интимным моментом.

«Ответ простой, я считаю, что во-первых, это красиво. Во-вторых, я хотела показать всем девочкам, всем женщинам которые боятся рожать, а за девять месяцев у меня таких подписчиков стало очень много, что это не страшно! Своим видео я хотела сказать, что не боюсь, и обязательно пойду на третий и если, дай Бог, получится и на четвёртый, на пятый раз!!!», — написала Анна.

Напомним, недавно в третий раз стала мамой певица Alyosha, она родила дочку Марию.

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