«Привидение замка»: Алла Пугачева в халате и без макияжа будто случайно попала на фото с детьми

Российский юморист Максим Галкин, который часто публикует в сети семейные фото, поделился в Instagram новым снимком детей, которые собрались идти в школу.

На фото Лиза и Гарри уже одеты и позируют папе перед выходом из дома. На Лизе розовая шубка и белый комплект — шапочка и шарфик. Девочка похожа на красивую куколку. Так же стильно одет и Гарри. На нем черная шапка и черная куртка с блестящей вставкой.

«В школу!», — так Галкин подписал фото с хештегом #каждоеутро #такиживем.

На заднем плане видна Алла Борисовна. Примадонна в домашнем халате и тапочках, без прически и макияжа.

Если детям подписчики оставили только комплименты, то Пугачеву назвали привидением замка.

Напомним, ранее Алла Пугачева в своем Instagram-аккаунте публиковала фото после бани. Тогда певица тоже была без макияжа. Но фанаты отмечали, что 71-летняя Пугачева выглядит молодо и естественно.

Фото Instagram/maxgalkinru

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