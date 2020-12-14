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Шоу-бизнес

«Бедняга, постоянно в одних трусах»: Maruv высмеяли за однотипные наряды

9:15 14 декабря 2020
Maruv

Эпатажная певица MARUV (Анна Корсун), которую пригласили в жюри шоу «Суперстар» на российском телеканале НТВ, продолжает шокировать публику своим внешним видом.

Провокационные наряды артистка демонстрирует не только во время своих выступлений.

Черный латекс, огромная платформа и каблук 20 сантиметров, корсеты, чулки с подтяжками и кружевной пояс — в таком виде актриса приходит судить участников шоу.

А на недавнем эфире MARUV к своему обычному луку добавила еще прическу 19 века и седые волосы. Дополнила образ артистки черная полупрозрачная маска.

В комментариях кроме комплиментов, были и призывы одеться. В топ по лайкам вышел комментарий: «Бідолаха постійно в одних трусах».

Напомним, недавно MARUV изменила прическу и цвет волос и стала похожа на молодую Аллу Пугачеву.

Фото Instagram/maruvofficial

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