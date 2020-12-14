Олег Винник стал тренером "Голосу країни": имена всех звездных наставников шоу

Стали известны имена всех звездных наставников популярного вокального проекта «Голос країни» на телеканале «1+1». Оценивать выступления участников будут известные украинские артисты: Тина Кароль, которая уже побеждала в шоу пять раз, начавшая сольную карьеру DOROFEEVA, артист и продюсер MONATIK и любимец публики Олег Винник, впервые занявший кресло «Голоса».

«Я хочу найти голоса, которые смогут затронуть струны души. С радостью поделюсь своими знаниями и опытом, который я получил в Европе, с моей командой для того, чтобы научить их развивать свой талант и дарить любовь слушателям, работая, как в последний раз. Я хочу показать стране исполнителей, которые голосом донесут от сердца к сердцу правдивые эмоции, самые искренние чувства, которые называются любовь», — прокомментировал Винник свое участие в проекте.

Надя Дорофеева уже была в тренерском кресле в пятом сезоне «Голос. Діти». Певица говорит, что очень волнуется перед стартом сезона, но уверена, что сможет «зарядить энергией» свою команду.

«Я очень этого ждала, потому чувствую себя невероятно заряженной. И я уверена, что эта энергия поможет моей команде. Я собираю современную, трендовую, уникальную и самое важное душевную команду, и сделаю все, чтобы мои участники выглядели очень круто и показали себя как можно лучше. Я ищу digital-героев — это сейчас актуально и очень мне близко. Моя миссия — найти суперзвезд и показать их всей стране», — рассказала Надя.

Из-за пандемии организаторы внесли изменения в съемочный процесс. Кастинг участников впервые проходил полностью в онлайн-формате. В новом сезоне «Голосу країни» изменится привычная для всех сцена, за кулисами появится настоящий робот, который будет подавать участникам микрофон, измерять температуру и дезинфицировать руки. К тому же, из-за карантина группа поддержки участников будет находиться по ту сторону камер, болея за своих близких онлайн. Они будут на прямой связи со сценой и смогут пообщаться с участником сразу после выступления.

Ведущими одиннадцатого сезона станет известная телепара — Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Напомним, победителем десятого сезона «Голоса» стал Роман Сасанчин. Он получил в подарок квартиру в Киеве.

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