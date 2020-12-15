«Не ведитесь!» Евгений Кошевой предостерег поклонников «Квартала 95»

Шоумен Евгений Кошевой предупредил украинцев о мошенниках, которые от имени «Квартала 95» проводят якобы розыгрыши, лишая денег поверивших им людям.

«Никаких розыгрышей ни студия „Квартал 95“, ни я лично не проводим. Не ведитесь на этот развод! С разводчиками… разводящими боремся, пытаемся их банить. Не ведитесь на эти разводы и не тратьте последние деньги», — предупреждает Кошевой в Instagram.

По его словам, официальные розыгрыши если и проводятся, то лишь с официальных страниц студии, а также актеров.

«Не ведитесь на левую шнягу. Я надеюсь, что я до вас достучался. И перестаньте выплескивать все эмоции на других. Всех обнял. Всем добра», — сказал шоумен.

Ранее Евгений Кошевой резко высказался о людях, отметив, что количество тех, к кому он старается относиться по-человечески, в том числе и к критикам, стремительно уменьшается.

Фото — скриншот видео на страничке Евгения Кошевого из социальных сетей.

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