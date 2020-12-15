«Не было!» Оля Полякова открестилась от «донашивания» платья Ани Лорак

Певица Оля Полякова возмутилась по поводу того, что платье, в котором она выступала, сравнили с костюмом Ани Лорак.

Так, на своей страничке в Instagram певица выложила несколько фотографий ее выступления, пригласив фолловеров вместе «отмечать, танцевать и петь» в новогоднюю ночь вместе с «Музыкальной платформой».

Под этим постом одна из интернет-пользовательниц написала, что у Поляковой такое же платье, как было у Ани Лорак. Певица возмутилась и эмоционально (с множеством восклицательних знаков) ответила, что такого костюма у ее коллеги по цеху не было.

Ранее сообщалось, что Оля Полякова стала номинантом украинской музыкальной премии YUNA — церемонию награждения перенесли на 2021 год. Певица номинирована в категории «Лучшая исполнительница».

Фото со страницы Оли Поляковой в социальных сетях.

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