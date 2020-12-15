27.74 / 27.99 33.53 / 33.95
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Артист из «Кривого зеркала» Морозов стал брутальным матерщинником

10:16 15 декабря 2020
морозов

Артист «Кривого зеркала» Александр Морозов не только изменил внешность, но еще и решил попробовать себя в качестве YouTube-блогера. На канале юмориста уже появился первый выпуск. Свою YouTube-страницу Морозов решил назвать «Пчелка», но при этом уйти от образа доброго насекомого, которого когда-то сыграл в телепрограмме.

Юморист продемонстрировал, что может быть не только милым, но и брутальным и усилил впечатление отборным матом.

«Пчелка, пчелка. Какая в ж… пчелка. Я нормальный мужик, между прочим… Стоило мне 20 лет назад сыграть в «Кривом зеркале» это насекомое, то все теперь думают, что я милая полосатая пчелка. А я ни… не милая. Я — брутал, мачо… Я, между прочим, нормальный артист драматический, с образованием. Я в театре играю. Только когда я выхожу на сцену с диалогом, от которого душу выворачивает, мне из зала кричат: «Пчелку давай», — возмущался Морозов.


Фото Пчелка/YouTube

189

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Maruv

«Бедняга, постоянно в одних трусах»: Maruv высмеяли за однотипные наряды

Владимир Пресняков с сыном

«На самом деле у меня четверо детей»: Владимир Пресняков удивил признанием

Алина Гросу

Между Алиной Гросу и Ириной Федишин разгорелся скандал из-за плагиата

лорак

«Дуэт будет огонь»: фанаты Ани Лорак выдвинули ей требование

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер