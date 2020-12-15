Артист из «Кривого зеркала» Морозов стал брутальным матерщинником

Артист «Кривого зеркала» Александр Морозов не только изменил внешность, но еще и решил попробовать себя в качестве YouTube-блогера. На канале юмориста уже появился первый выпуск. Свою YouTube-страницу Морозов решил назвать «Пчелка», но при этом уйти от образа доброго насекомого, которого когда-то сыграл в телепрограмме.

Юморист продемонстрировал, что может быть не только милым, но и брутальным и усилил впечатление отборным матом.

«Пчелка, пчелка. Какая в ж… пчелка. Я нормальный мужик, между прочим… Стоило мне 20 лет назад сыграть в «Кривом зеркале» это насекомое, то все теперь думают, что я милая полосатая пчелка. А я ни… не милая. Я — брутал, мачо… Я, между прочим, нормальный артист драматический, с образованием. Я в театре играю. Только когда я выхожу на сцену с диалогом, от которого душу выворачивает, мне из зала кричат: «Пчелку давай», — возмущался Морозов.

Фото Пчелка/YouTube

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