Лобода воодушевила звезду «Антикиллера» на преображение

Российский актер украинского происхождения Гоша Куценко, который признавался, что раньше Зеленского мечтал стать президентом Украины, показал пародию на хит Светланы Лободы «Твои глаза».

C помощью современных компьютерных технологий героиня Лободы в клипе перевоплотилась в Куценко, которого, правда, выдавала легкая небритость. «Твои глаза… — мои глаза», — подписал актер свое творение, которое выложил в Instagram.

«Все к лицу, какой бы образ не примерил», «Круто, спасибо вам Гоша за позитив», «Самое главное в мужчине — юмор и интеллект!», — отозвались восхищенные пользователи.

Отметилась среди них и сама Светлана Лобода, поставившая несколько «лайков».

Напомним, певица до сих пор переживает инцидент на церемонии вручения премии «Золотой Граммофон», где организаторы проявили к ней неуважение.

Фото Instagram/Гоша Куценко

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