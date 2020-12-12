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Скандал на "Золотом Граммофоне": Лобода рассказала о "подставе" организаторов

22:40 12 декабря 2020
Скандал на «Золотом Граммофоне»: Лобода рассказала о «подставе» организаторов

Светлана Лобода решила расставить точки над «і» и снова объяснить, что произошло на церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон», где певица так и не вышла на сцену, покинув концертный зал до начала мероприятия.

По словам певицы, организаторы по неизвестной причине поставили ее номер рядом с похожим номером Мари Краймбрери, не предупредив ее об этом.

«Когда две недели назад мы заявили, что будем готовить номер, в котором главным реквизитом будет ванная, мы две недели готовили его, до пяти утра я репетировала. Наняла каскадеров, акробатов. Мое тело в синяках и ушибах. Привлекла огромную команду из Киева. Не для того, чтобы выйти и взять граммофон, а для того, чтобы выступить и порадовать своего зрителя! И за час до концерта, я узнаю, что за два номера до меня, режиссёр „Граммофона“ решил ввести в программу номер с использованием тоже ванны и поставить его рядом с моим номером. Конечно, я попросила расставить эти номера хотя бы по программе. И когда мне в этом было отказано, я посчитала, что мое участие сегодня в „Золотом Граммофоне“ просто невозможно», — сказала она в комментарии SUPER.

Певица также отметила, что артисты должны бороться за то, чтобы повышать качество наших выступлений на концертах, и только таким образом поддерживать интерес зрителя.

Тем временем в сети появился тот самый номер «соперницы» Лободы, из-за которой она не вышла на сцену.

Напомним, ранее жертвой хейтеров стала Ани Лорак, которую высмеяли за «голый» наряд на «Песне года».

Фото с предыдущей церемонии

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