Испортила россиянам «Золотой граммофон»: Лобода закатила скандал на престижной премии

Выступающая в России украинская певица Светлана Лобода, которая в начале декабря оконфузилась со странным фото в трусах, закатила скандал на съемках вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» в Москве.

Как сообщает Telegram-канал НеМалахов, придя на съемки, Лобода внезапно выяснила, что номер другой певицы — Мари Краймбрери — сопровождается похожим реквизитом, а именно ванной на сцене.

Организаторы съемок объявили, что Светлана обиделась и сразу же покинула съемочную площадку, обвинив «обидчивую» певицу в «неуважительном отношении к своим обязанностям».

Напомним, певица не стесняется демонстрировать не только свою обнаженную фигуру, но и собственный скелет.

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