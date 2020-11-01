28.43 / 28.56 33.08 / 33.33
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Лобода устроила жутковатый стриптиз

12:35 1 ноября 2020
Светлана Лобода

Недавно отметившая 38-летие скандальная украинская певица Лобода устроила фотосессию на Хэллоуин (отметим, что в этом году подобными сессиями попугали поклонников и другие звезды).

Женщина предстала в образе… живого скелета и такие же наряды «выдала» своей команде.

У селебрити даже кости со стразами

Просто жуткая "подтанцовка"

Фото появились в Instagram поп-дивы.

В одном из «сториз» Лобода показала и хэллоуин-видео с собой в главной роли.

Напомним, ранее Лобода «уничтожила» хейтеров новыми фото в купальнике.

125

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Александр Усик&nbsp;— Дерек Чисора

Усик — Чисора: онлайн-трансляция боя в супертяжелом весе

После долгой паузы жена Кернеса опубликовала свои фото

После долгой паузы жена Кернеса опубликовала свои фото

Татьяна Брухунова

Вот уже 9 лет: жена Петросяна сделала интимное признание

Победитель выборов умер на Львовщине

Победитель выборов умер на Львовщине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер