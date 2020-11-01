Лобода устроила жутковатый стриптиз
Недавно отметившая 38-летие скандальная украинская певица Лобода устроила фотосессию на Хэллоуин (отметим, что в этом году подобными сессиями попугали поклонников и другие звезды).
Женщина предстала в образе… живого скелета и такие же наряды «выдала» своей команде.
Фото появились в Instagram поп-дивы.
В одном из «сториз» Лобода показала и хэллоуин-видео с собой в главной роли.
Напомним, ранее Лобода «уничтожила» хейтеров новыми фото в купальнике.125
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