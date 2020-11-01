Лобода устроила жутковатый стриптиз

Недавно отметившая 38-летие скандальная украинская певица Лобода устроила фотосессию на Хэллоуин (отметим, что в этом году подобными сессиями попугали поклонников и другие звезды).

Женщина предстала в образе… живого скелета и такие же наряды «выдала» своей команде.

У селебрити даже кости со стразами

Просто жуткая "подтанцовка"

Фото появились в Instagram поп-дивы.

В одном из «сториз» Лобода показала и хэллоуин-видео с собой в главной роли.

Напомним, ранее Лобода «уничтожила» хейтеров новыми фото в купальнике.

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