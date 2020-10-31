Ирина Билык на Хэллоуин предстала в образе невесты. Мертвой

Легендарная украинская певица Ирина Билык, которая недавно по примеру Оли Поляковой устроила «антикарантинное» шоу в Харькове, примерила образ мертвой невесты. Фото поп-дива опубликовала в своем Instagram на Хэллоуинн.

Кроме жуткого макияжа, Билык использовала фиолетовый парик, который еще и украсила венком из черных и розовых цветов.

«Страшный праздник для Страшно-Красивых людей», — подписала фото Ирина.

Напомним, ранее поклонников попугали необычным перфомансом Потап и Настя Каменских.

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