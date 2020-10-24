Женщина-огонь: Лобода "уничтожила" хейтеров своими новыми фото в купальнике

Популярная украинская певица Светлана Лобода, добившаяся в последние годы признания в России, на днях отпраздновала свой 38-й день рождения в Эмиратах.

Там звезда закатила вечеринку, а затем устроила релакс на пляже, откуда и прислала фанатам открытку.

На новых фото Светлана позировала возле вышки спасателей в чёрном блестящем купальнике. К своему облику она добавила золотые украшения и солнцезащитные очки, а также чёрную шляпу с широкими полями и бахромой.

При этом певица традиционно обратилась к фанатам с вопросом-размышлением: «Чем ближе к концу отдых, тем слаще лучи солнца. Загар или благородная бледность? Что выбираете вы?»

В ответ фолловеры, кажется, оторопели от такой красоты и засыпали певицу комплиментами: «Огонь, Светлана Сергеевна!», «Тропикана женщина… горяча и бешена», «Я когда-нибудь украду у тебя эти очки», «Шикарнейшая фигура», «Шикарная», «Хочу быть ближе к вам».

Конечно, не обошлось и без злопыхателей, которые обвинили звезду в фотошопе, завидуя её длинным ногам. С учётом того что на новых снимках ног почти не было видно, фанаты встали на защиту кумира, объясняя, что есть такая вещь, как удачный ракурс. К тому же всех больше интересовало новое тату, которое Светлана показала на чёрно-белом фото. Оно располагается возле груди певицы и похоже на первую букву алфавита.

«Светлана, вы своими снимками просто уничтожили хейтеров», «Вы своим образом затмили Солнце! На фото есть кто-то, кто слаще лучей солнца», «Буковка на 2-й фотографии», «Хочу быть ближе к Вам», «На фото есть кто-то, кто слаще лучшей солнца)», — написали поклонники певицы.

После этого удрученные недоброжелатели больше не оставляли комментариев.

Поэтому можно сделать вывод о том, что в итоге Света одержала очередную победу над любителями обливать грязью кумиров.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще одним сюрпризом для поклонников стало кольцо с бриллиантом, которое Светлана Лобода показала во время одной из последних фотосессий. Оно очень похоже на классическое украшение, которое надевают в честь помолвки, поэтому сердца фанатов учащенно забились от вопроса «Неужели ждать радостного события в жизни звезды?»

Фото: instagram.com/lobodaofficial/

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