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Шоу-бизнес

Названа самая высокооплачиваемая знаменитость 2020 года

3:00 16 декабря 2020
Кайли Дженнер

Журнал Forbes представил список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года. Его снова возглавила модель, бизнес-леди, звезда телевидения и соцсетей Кайли Дженнер, которую тот же Forbes в мае этого года лишил титула самой молодой в мире миллиардерши, обвинив ее в том, что она лгала о масштабах и успехе своего бизнеса.

Доходы Кайли составили 590 миллионов долларов.

Самая младшая из пяти сестер клана Кардашьян-Дженнер была основательницей косметического бренда Kylie Cosmetics, контрольный пакет акций которой в 2019 году приобрела компания Coty.

На втором месте — зять Кайли, муж ее сестры Ким Кардашьян. Рэпер и продюсер Канье Уэст заработал 170 миллионов — в основном за счет сделки его производящего кроссовки бренда Yeezy с компанией Adidas.

Третье место досталось швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру с доходом 106,3 миллиона долларов. Замыкают пятерку два футболиста — португалец Криштиану Роналду (105 миллионов) и аргентинец Лионель Месси (104 миллиона).

Далее следуют кинорежиссер, продюсер и актер Тайлер Перри, футболист Неймар, теле-и радиоведущий Говард Стерн баскетболист Леброн Джеймс.

Самый высокооплачиваемый в мире актер Дуйэн Джонсон оказался лишь на десятой строчке, став за год богаче на 87,5 миллиона долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Обошла всех сестер: число подписчиков Кайли Дженнер в Instagram достигло 200 миллионов.

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