Властелин кольца: DZIDZIO похвастался роскошным перстнем
Известный украинский артист DZIDZIO (Михайло Хома), который недавно переболел коронавирусом, стал обладателем шикарного перстня. Фото украшения он показал в своем Instagram.
«Как вам подарок?» — написал DZIDZIO в посте к фото.
Фото быстро собрало тысячи лайков.
«Теперь тебя могут брать на главную роль в „Великопепный век“ на 5-й сезон, борода есть, кольцо тоже есть, дадут тебе шапку и шубу, будешь султаном», — написал один из фолловеров.
В других комментариях тоже одобрительно отзываются о перстне: «Красавчик», «Супер», «От сглаза поможет», «Хороший. Все к лицу».
Ранее сообщалось, что DZIDZIO предложил заменить гимн Украины — артист пришел к такому выводу, когда записывал гимн с молодежным оркестром.
Фото: Instagram DZIDZIO72
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