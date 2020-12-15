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Шоу-бизнес

Властелин кольца: DZIDZIO похвастался роскошным перстнем

18:42 15 декабря 2020
DZIDZIO

Известный украинский артист DZIDZIO (Михайло Хома), который недавно переболел коронавирусом, стал обладателем шикарного перстня. Фото украшения он показал в своем Instagram.

«Как вам подарок?» — написал DZIDZIO в посте к фото.

Фото быстро собрало тысячи лайков.

«Теперь тебя могут брать на главную роль в „Великопепный век“ на 5-й сезон, борода есть, кольцо тоже есть, дадут тебе шапку и шубу, будешь султаном», — написал один из фолловеров.

В других комментариях тоже одобрительно отзываются о перстне: «Красавчик», «Супер», «От сглаза поможет», «Хороший. Все к лицу».

Ранее сообщалось, что DZIDZIO предложил заменить гимн Украины — артист пришел к такому выводу, когда записывал гимн с молодежным оркестром.

Фото: Instagram DZIDZIO

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