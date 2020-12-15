Звезда «Мстителей» удивил снимком в полностью голом виде

Голливудский актер Джош Бролин удивил своих подписчиков в Instagram снимком, где он пьет кофе в полностью голом виде, положив ноги на стол. 52-летний Джош доказал, что все еще находится в отличной физической форме. Бролин следит за собой, поскольку женат на женщине, которая моложе его ровно на 20 лет. Сейчас его супруга и бывшая ассистентка Кэтрин Бойд ждет их второго общего ребенка.

Джош и Кэтрин поженились в 2016 году. Их первенцу, дочери Уэстлин, уже исполнилось два года.

С 1988 по 1994 год Джош Бролин, сын актера Джеймса Бролина и пасынок певицы Барбры Стрейзанд, был женат на актрисе Элис Эдер, от которой у него двое детей — 26-летняя Иден и 32-летний Тревор (ровесник Кэтрин).

В 2004 году Джош женился на кинозвезде Дайан Лейн, с которой развелся девять лет спустя.

Джош Бролин известен по роли Таноса в фильмах серии «Мстители», а также по картинам «Харви Милк» (за роль в которой номинировался на «Оскар»), «Старикам тут не место», «Люди в черном 3», «День труда».

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что Хью Джекман снялся полностью голым в шутливом рекламном видеоролике.

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