Телеведущая Лилия Ребрик покорила зрителей танцем

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик восхитила поклонников зажигательными танцевальными па и стройной фигурой. Она вместе с соведущим утреннего шоу на ТРК «Украина» Анатолием Анатоличем устроили танцевально-вокальную разминку, предложив подписчикам в Instagram выбрать понравившееся видео — а-ля «латино» или же шутливый реп-баттл на злободневную «коронавирусную» тему.

«Я выбираю оба видео. Вы такие з Анатоличем веселые, позитивные. Приятно смотреть, как вы красиво танцуете, дарите хорошее настроение», — написала natali22081973.

«Просто бомбическая фигура», — отреагировал на форму Ребрик diachenko7137.





Напомним, Анатолий Анатолич совсем недавно перенес коронавирусное заболевание.

Фото Instagram Лилии Ребрик



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