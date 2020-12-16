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«Дорофееву нельзя было одеть?» Катя Осадчая взбудоражила зрителей фото с шоу «Голос країни»

15:02 16 декабря 2020
«Дорофееву нельзя было одеть?» Катя Осадчая взбудоражила зрителей фото с шоу «Голос країни»

Телеведущая Катя Осадчая, побывавшая в 12-м павильоне ВДНХ в Киеве, где проводились съемки шоу «Голос країни», выложила в сеть фото, на котором снялась вместе с коллегой и супругой Юрием Горбуновым, а также тренерами нового сезона — Олегом Винником, Надей Дорофеевой и MONATIK.

«Закончились слепые прослушивания, ждите скоро в эфире. Будет очень интересно», — пишет Осадчая в Instagram.

Тем временем поклонников шоу удивил тот факт, что на фотографии не было Тины Кароль, которая также является тренером. А вот Надю Дорофееву посоветовали… одеть.

Напомним, что Надя Дорофеева после записи пообещала фанатам шок, заявив, что собрала очень крутую команду. Она выложила в соцсети небольшой видеоклип в костюме для шоу — откровенном «верхе» и брюках-клеш. Также сообщалось, что тренерами в новом сезоне вокального проекта «Голос країни» стали Тина Кароль, Надя Дорофеева, MONATIK и Олег Винник.

Фото Кати Осадчей из социальных сетей.

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