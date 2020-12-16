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Шоу-бизнес

Изменившаяся до неузнаваемости Дорофеева приготовила поклонников к шоку

14:06 16 декабря 2020
Надя Дорофеева

Известная певица Надя Дорофеева, сменившая имидж и сообщившая об участии в «Голосі країни», заинтриговала поклонников новым сезоном шоу и пообещала, что их ждет шок.

«Завершились съемки слепых прослушиваний. Я собрала нереально крутую команду и хочу сказать, что вы конечно будете в шоке от голосов в этом сезоне! Скоро…» — пишет певица в Instagram.

Напомним, что в новом сезоне вокального проекта «Голос країни» оценивать выступления участников будут известные украинские артисты: Тина Кароль, начавшая сольную карьеру DOROFEEVA, артист и продюсер MONATIK., а также Олег Винник, впервые занявший кресло тренера.

Фото Нади Дорофеевой из социальных сетей.

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