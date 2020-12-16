«Мне виднее»: «холостячка» Мишина резко ответила на критику Эллерта

Эфир романтического реалити «Холостячка» (СТБ), в котором идет борьба за сердце Ксении Мишиной, вызвал бурную реакцию зрителей., обсуждающих претендентов. По этому поводу Ксения высказалась в своем Instagram.

«Признаться честно, я не ожидала, что прошлый эфир вызовет такой ажиотаж. Много внимания означает прежде всего, что вам эта тема откликается, что выпуск затронул что-то важное и мне хочется в этом разобраться. Многие пишут, что я совершила ошибку. Но что такое ошибка? Ошибка-это когда что-то идёт не так, но сердце не может ошибаться», — написала Мишина в ответ на то, что многие критикуют ее выбор в пользу Эллерта.

Один из пользователей написал в комментарии, что Эллерт — юморной, интересный, харизматичный, но отнюдь не семейный.

«Я проводила с этими мужчинами 24/7, и мне виднее, кто на что способен», — ответила Ксения.

Фото: Instagram Ксении Мишиной

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