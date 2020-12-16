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Шоу-бизнес

"Чувствую себя в Британии": Эктор Хименес-Браво показал свой дом под Киевом

18:14 16 декабря 2020
Эктор Хименес-Браво

Известный телеведущий и шеф-повар Эктор Хименес-Браво, рассказавший ранее о покупке дома под Киевом, впервые показал в Instagram свой уютный особняк. Постоянный судья проекта «МастерШеф» (СТБ) рассказал, что теперь живет в идеальном месте для фотосессий.

«Я живу в прекрасном месте. Посмотрите сами — это же идеальное место для фотосессии. Эти милые домики вызывают у меня теплые ассоциации с путешествиями. Каждый раз, когда возвращаюсь домой, то чувствую себя в Британии. Этот неповторимый стиль переносит меня в пригород Лондона», — пишет Эктор под фото дома.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Эктор Хименес-Браво рассказывал, что возле дома есть небольшой сад и место для гриля. Также есть небольшой бассейн.

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