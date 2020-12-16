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Шоу-бизнес

Украинская любовница Ван Дамма похвасталась подарком актера — «Мерседесом» за 3,3 млн гривен

20:16 16 декабря 2020
Алена Каверина

Алена Каверина из Кривого Рога, которая уже не первый год встречается с актером Ван Даммом, показала подарок «стального мускула» из Брюсселя — «Мерседес» стоимостью 3,3 млн грн. Об этом сообщает Страна.ua.

Жан-Клод Ван Дамм подарил украинской любовнице суперкар Mercedes последней модели. При этом Mercedes-Benz GLE появится в продаже только в 2021 году, но актер приобрел авто как вип-клиент немецкого автоконцерна.

Стоимость базовой комплектации модели — $ 119 000, или около 3 300 000 грн. Mercedes имеет мощность 330 лошадиных сил, оснащен автопилотом с функцией «ассистент парковки», спутниковой системой слежения за авто, панорамной раздвижной крышей и управлением с помощью смартфона.

Алена похвасталась новинкой в своем Instagram, где выложила сделанную в Париже фотосессию и видео на фоне машины. Многие фолловеры восхитились авто, но нашлись и хейтеры.

Напомним, Ван Дам прилетал в Киев, где проходили съемки первого фильма Netflix.

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