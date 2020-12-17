«Я сначала смотрю, Константин что-то совсем постарел»: Вера Брежнева показала неожиданное фото

Певица Вера Брежнева разместила в своем Instagram коллаж, на котором она изображена вместе со своим однофамильцем — генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

«Только ленивый не прислал мне эту картинку, но она мне определенно нравится, кто сделал этот шедевр — шикарное чувство юмора — браво», — пописала снимок Вера Брежнева.

Больше всего лайков собрал комментарий: «Я сначала смотрю, Константин чёт постарел… а потом… о, это чужой дед».

Много лайков собрал также другой фолловер с высказыванием: «Ещё одна шутка из КВН: мечта коммуниста — жить в хрущевке с Верой Брежневой!».

Напоминаем, Вера Брежнева трогательно поздравила младшую дочь Сару с днем рождения — она опубликовала снимок, который растрогал подписчиков.

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