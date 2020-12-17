27.78 / 28.03 33.72 / 34.15
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Ани Лорак затерялась на фото со «всех бесящей» Бузовой

14:17 17 декабря 2020
Киркоров с Ани Лорак, Ольгой Бузовой и Зазой Наполи

Российский певец Филипп Киркоров выложил в соцсетях серию фотографий «с друзьями и коллегами», пообещав фанатам показать «наши приключения и сюрпризы». На фото, в том числе, фигурировала и певица Ани Лорак, которая, как самая миниатюрная, практически терялась на фоне других артистов.

«В канун Нового 2021 года с друзьями и коллегами покажем вам наши приключения и сюрпризы. Будет весело», — пишет Киркоров в Instagram, где опубликованы фотографии. На одной из них (заглавное фото) запечатлены сам Киркоров, рядом с которым стоят Ани Лорак и Ольга Бузовая, а также певец и травести-дива Заза Наполи.

При этом некоторые фолловеры неодобрительно отнеслись к Бузовой. Один из рейтинговых комментариев — о том, что она «бесит людей».

Ранее российская тусовщица и певица Ольга Бузова перепела хит рэпера Моргенштерна «Кадиллак» и попала под шквал критики.

Фото Филиппа Киркорова из социальных сетей.

408

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

«Почему в моем кресле Винник?!» Дан Балан получил «топовый» ответ на вопрос

Ксения Мишина

«Мне виднее»: «холостячка» Мишина резко ответила на критику Эллерта

Владимир Путин и Артем Дзюба

Путин прокомментировал интимное видео Дзюбы

Киркоров с Ани Лорак, Ольгой Бузовой и Зазой Наполи

Ани Лорак затерялась на фото со «всех бесящей» Бузовой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер