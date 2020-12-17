Ани Лорак затерялась на фото со «всех бесящей» Бузовой

Российский певец Филипп Киркоров выложил в соцсетях серию фотографий «с друзьями и коллегами», пообещав фанатам показать «наши приключения и сюрпризы». На фото, в том числе, фигурировала и певица Ани Лорак, которая, как самая миниатюрная, практически терялась на фоне других артистов.

«В канун Нового 2021 года с друзьями и коллегами покажем вам наши приключения и сюрпризы. Будет весело», — пишет Киркоров в Instagram, где опубликованы фотографии. На одной из них (заглавное фото) запечатлены сам Киркоров, рядом с которым стоят Ани Лорак и Ольга Бузовая, а также певец и травести-дива Заза Наполи.

При этом некоторые фолловеры неодобрительно отнеслись к Бузовой. Один из рейтинговых комментариев — о том, что она «бесит людей».

Ранее российская тусовщица и певица Ольга Бузова перепела хит рэпера Моргенштерна «Кадиллак» и попала под шквал критики.

Фото Филиппа Киркорова из социальных сетей.

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