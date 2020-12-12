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В Бузову вселился Моргенштерн: Оля шокировала попыткой перепеть "Кадиллак"

18:38 12 декабря 2020
В Бузову вселился Моргенштерн: Оля шокировала попыткой перепеть «Кадиллак»

Популярная российская тусовщица и певица Ольга Бузова, согласившаяся на фит с Потапом, попала на видео, в котором она перепела хит рэпера Моргенштерна «Кадиллак». Ролик разместил Telegram-канал «Светские хроники».

Teke

Неоднозначное поведение Оли озадачило пользователей, некоторые даже решили, что она «под кайфом». Также нашлись те, кто только благодаря ей начал понимать, о чем мычал (пел) в песне Моргенштерн.

В целом видео получило больше хейта, чем восхищения, к которому привыкла российская звезда.

Но в целом все решили, что, возможно, и лучше, что Потап не записал с ней песню.

Тем же, кто хочет составить собственное мнение, стоит ознакомиться с оригинальной версией «Кадиллака».

Напомним, ранее Потапа тоже сравнили с Моргенштерном, сделав ему расхожий «комплимент».

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