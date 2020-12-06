28.28 / 28.41 34.24 / 34.48
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Тебе не нужна Бузова, чтобы создавать *****»: телеведущий разнес Потапа

15:22 6 декабря 2020
Майкл Щур

Известный музыкант и продюсер Алексей Потапенко (Потап) стал мишенью для авторов программы «Телебачення Торонто». Ведущий «околополитической» программы Майкл Щур обратился к нему с призывом отказаться от идеи сотрудничества его команды с российской «звездой» Ольгой Бузовой.

По мнению Щура, Потап и сам вполне может производить калиброванный «продукт» для «тупых» потребителей.

«Потап, хочу обратиться к тебе, чтобы сказать прямо: тебе не нужна Бузова, чтобы создавать го**но. Ты же мужик, профессиональный продюсер, который сам может производить калиброванный „продукт“. Ты же автор „Пырышек-пупырешек“ и „Тетя а-тятя“. Это же недостижимые высоты тупости, до которых Бузовой и Моргенштерну никогда не допрыгнуть», — сказал телеведущий в новом видео.

«Тебе не нужны хайпожеры, чтобы бездарно, как Киркоров пытаться удержать популярность, которая вытекает сквозь пальцы», — подчеркнул критик.

В качестве иллюстрации Щур показал скрин видео группы «Мозги» в TikTok, которым поделились с друзьями аж 14 (!) пользователей.

На видео с 4:30:

Напомним, ранее Щур разнес в пух и прах новую песню Святослава Вакарчука.

Фото prm.ua/

352

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
драка

Дикое групповое избиение женщины-таксиста попало на видео

Вивиан Обенауф

Одна из лучших боксерш мира убила мужа через 10 месяцев после свадьбы

Роман Скрыпин

Журналист Скрыпин устроил скандал вокруг фильма об убийстве Евгения Щербаня

Сергей Мельник

Катя Осадчая довела до дрожи в голосе футболиста Сергея Мельника вопросами о его ориентации

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер