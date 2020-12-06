«Тебе не нужна Бузова, чтобы создавать *****»: телеведущий разнес Потапа

Известный музыкант и продюсер Алексей Потапенко (Потап) стал мишенью для авторов программы «Телебачення Торонто». Ведущий «околополитической» программы Майкл Щур обратился к нему с призывом отказаться от идеи сотрудничества его команды с российской «звездой» Ольгой Бузовой.

По мнению Щура, Потап и сам вполне может производить калиброванный «продукт» для «тупых» потребителей.

«Потап, хочу обратиться к тебе, чтобы сказать прямо: тебе не нужна Бузова, чтобы создавать го**но. Ты же мужик, профессиональный продюсер, который сам может производить калиброванный „продукт“. Ты же автор „Пырышек-пупырешек“ и „Тетя а-тятя“. Это же недостижимые высоты тупости, до которых Бузовой и Моргенштерну никогда не допрыгнуть», — сказал телеведущий в новом видео.

«Тебе не нужны хайпожеры, чтобы бездарно, как Киркоров пытаться удержать популярность, которая вытекает сквозь пальцы», — подчеркнул критик.

В качестве иллюстрации Щур показал скрин видео группы «Мозги» в TikTok, которым поделились с друзьями аж 14 (!) пользователей.

На видео с 4:30:

Напомним, ранее Щур разнес в пух и прах новую песню Святослава Вакарчука.

Фото prm.ua/

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