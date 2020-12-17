Шнуров испугался сказать Путину обещанное «хватит»

Музыкант Сергей Шнуров, который в начале декабря заявил, что начал новую, трезвую жизнь, во время пресс-конференции российского президента задал Владимиру Путину несколько вопросов.

К слову, Шнурова представили как начинающего журналиста телеканала RTVI.

«Почему русские хакеры в этот раз не помогли избраться Трампу? Приютите ли вы Трампа, и на какую должность он может рассчитывать?», — такие вопросы интересовали лидера группы «Ленинград».

Кроме этого, он спросил у Путина, «какими словами русский человек может описывать эту жизнь, если не матом».

Ранее Шнуров говорил, что если окажется перед Путиным, он скажет ему одно слово «хватит». Так музыкант ответил Юрию Дудю в феврале 2017 года.

На вопрос Дудя «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?», Шнуров сказал: «Я ему скажу: „Хватит“».

На видео с 44:58

Сегодня Шнуров оказался перед Путиным, но «хватит» не сказал, а стал задавать вопросы, как и все допущенные к микрофону журналисты.

Возможно, это произошло потому что музыкант решил пойти в политику. В начале 2020 года он стал членом прокремлевской «Партии Роста». Тогда СМИ писали, что Шнурова приняли в партию, получив прямое указание из администрации президента Владимира Путина.

ФОТО INSTAGRAM/SHNUROVS/

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