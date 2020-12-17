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Шоу-бизнес

Певица Темникова напугала всех чем-то торчащим из юбки

14:39 17 декабря 2020
Елена Темникова

Российская певица Елена Темникова, ранее выступавшая в составе группы Serebro, озадачила фолловеров загадочной фотографией, которую она выложила в соцсети.

«Показалось…До окончания этого года осталось пятнадцать дней. Еще 15 и все будет хор», — пишет певица в комментарии под фотографиями, на которых она снялась в сером костюме — топе с рукавами и короткой юбке с «загадочным элементом».

Напомним, что Елена Темникова оказалась в ТОП-10 самых богатых российских звезд, зарабатывающих в сети — она заняла 9 место в рейтинге журнала Forbes. По подсчетам издания, доход Темниковой, на которую в сети подписаны более пяти миллионов человек, составил 0.6 миллиона долларов.

А первое место в рейтинге заняла телеведущая Ксения Собчак. Согласно данным рейтинга, с с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года Ксения (7,7 млн подписчиков) заработала на рекламе около 1,48 миллиона долларов.

Фото Елены Темниковой из социальных сетей.

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