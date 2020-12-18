«Очень впечатлена»: экс-муж Славы Каминской стал священником

Бывший муж певицы Славы Каминской из «неАнгелов» Евгений стал священником.

«Мой бывший муж обрел новую роль — стал очень полезным человеком в Храме святой великомученицы Варвары. Чем я очень горжусь и впечетлена, — пишет Каминская в Instagram. — Я впервые побывала на службе в этом месте, еще и в такой особенный день. Атмосфера невероятная, история Варвары — не укладывается в голове. Почитайте, если не знали, впечатляет. Спасибо за великодушный прием, а отцу Георгию — за экскурс в историю. Замечательный день был».

Она опубликовала фотографию, сделанную в храме. На втором плане — ее бывший супруг.

Слава и Евгений поженились в 2012 году, однако уже через год развелись. Еще через год певица вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. У них родились сын Леонард и дочь Лаура, однако в прошлом году брак распался.

Эдгар Каминский стал встречаться с арт-директором известного дизайнера Ольгой Богатой — их союз продлился около года, а недавно они расстались.

Фото Славы Каминской из соцсетей.

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