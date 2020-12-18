27.80 / 28.02 33.76 / 34.17
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Очень впечатлена»: экс-муж Славы Каминской стал священником

9:28 18 декабря 2020
Слава Каминская

Бывший муж певицы Славы Каминской из «неАнгелов» Евгений стал священником.

«Мой бывший муж обрел новую роль — стал очень полезным человеком в Храме святой великомученицы Варвары. Чем я очень горжусь и впечетлена, — пишет Каминская в Instagram. — Я впервые побывала на службе в этом месте, еще и в такой особенный день. Атмосфера невероятная, история Варвары — не укладывается в голове. Почитайте, если не знали, впечатляет. Спасибо за великодушный прием, а отцу Георгию — за экскурс в историю. Замечательный день был».

Она опубликовала фотографию, сделанную в храме. На втором плане — ее бывший супруг.

Слава и Евгений поженились в 2012 году, однако уже через год развелись. Еще через год певица вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. У них родились сын Леонард и дочь Лаура, однако в прошлом году брак распался.

Эдгар Каминский стал встречаться с арт-директором известного дизайнера Ольгой Богатой — их союз продлился около года, а недавно они расстались.

Фото Славы Каминской из соцсетей.

299

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
мишина

«Все ясно, Эллерт»: «холостячка» Мишина «раскрылась» перед зрителями

Тина Кароль

«Тину осы покусали»: Кароль на фото с шоу «Голос країни» смутила зрителей

Слава Каминская

«Очень впечатлена»: экс-муж Славы Каминской стал священником

гулливер

Скверную для Зеленского аналогию с Порошенко нашли в новом мультфильме «Квартала 95»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер