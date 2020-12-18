Дочь и внучка Аллы Пугачевой испытали последствия снежной бури в Нью-Йорке

Дочка Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала улицы Нью-Йорка, засыпанные снегом, — на город обрушилась настоящая снежная буря.

«Успела долететь к семье до того, как закрыли аэропорты — в Нью Йорке снежная буря. А нам весело, как в нашем детстве, машин нет, катаемся на санках по улице», — пишет Орбакайте и выкладывает в Instagram видео, на котором она вместе с дочкой Клавдией гуляют по свежевыпавшему снегу.

Орбакайте везет дочку на санках, а потом девочка вскакивает и начинает бросать снежки в отца — Михаила Земцова. У него — стоматологический бизнес в Нью-Йорке.

Недавно Кристина Орбакайте выложила в сеть новое фото — поклонники были поражены, как певица становится похожа на свою мать — Аллу Пугачеву.

Фото Кристины Орбакайте из соцсетей.

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