27.75 / 28.00 33.76 / 34.19
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дочь и внучка Аллы Пугачевой испытали последствия снежной бури в Нью-Йорке

11:01 18 декабря 2020
Кристина Орбакайте

Дочка Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала улицы Нью-Йорка, засыпанные снегом, — на город обрушилась настоящая снежная буря.

«Успела долететь к семье до того, как закрыли аэропорты — в Нью Йорке снежная буря. А нам весело, как в нашем детстве, машин нет, катаемся на санках по улице», — пишет Орбакайте и выкладывает в Instagram видео, на котором она вместе с дочкой Клавдией гуляют по свежевыпавшему снегу.

Орбакайте везет дочку на санках, а потом девочка вскакивает и начинает бросать снежки в отца — Михаила Земцова. У него — стоматологический бизнес в Нью-Йорке.

Недавно Кристина Орбакайте выложила в сеть новое фото — поклонники были поражены, как певица становится похожа на свою мать — Аллу Пугачеву.

Фото Кристины Орбакайте из соцсетей.

203

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
мишина

«Все ясно, Эллерт»: «холостячка» Мишина «раскрылась» перед зрителями

Тина Кароль

«Тину осы покусали»: Кароль на фото с шоу «Голос країни» смутила зрителей

Слава Каминская

«Очень впечатлена»: экс-муж Славы Каминской стал священником

леонтьев

Валерия Леонтьева на сцене атаковал танцующий мужчина

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер