«Ребята! Не звоните»: «Избитый» Иван Дорн взбудоражил поклонников

Популярный певец Иван Дорн, год назад заявивший об «уходе из музыки», опубликовал фото на котором у него видны сильные «побои». Снимок он разместил в своем Instagram.

Фото Ивана Дорна сделано в медицинской клинике.

Следы «побоев» на лице сильно встревожили поклонников артиста. Кадр быстро собрал более 15 тысяч лайков и множество комментариев, в том числе: «Дали в зубы?», «Бормашина дала сбой», «Мы все вызываем пояснительную бригаду», «Иван, что сделал с тобой 2020 год?«

В результате Иван Дорн вынужден был дать, пояснение, написав, что «побои» — это на самом деле всего лишь грим.

Ранее сообщалось, что Дорна попросили сравнить, где грязнее: в Киеве или Москве?

Фото: Instagram Ивана Дорна

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