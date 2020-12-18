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Шоу-бизнес

Сергей Михалок отреагировал на события в Беларуси мощным клипом-манифестом

17:16 18 декабря 2020
Сергей Михалок

Известный музыкант Сергей Михалок, призвавший коллег не выступать в Беларуси в связи акциями протеста, вместе с группой DREZDEN выпустили мощный клип-манифест «BARRIKADO». В этом видео он выражает свое отношение к событиям в Беларуси. Михалок не делает громких политических заявлений, он выражает свою точку зрения в творчестве. В клипе музыканты рефреном повторяют: «Пока народ един — он непобедим».

Режиссером видео выступила известный фотограф из Минска Каролина Полякова.

«Культурные баррикады сильнее оружия и революция сознания может произойти в мозгу даже под полицейским шлемом. На страницах цифрового фанзина „Barrikado“ лежат ярость, желание справедливости, солидарность с работниками прессы, оголенные нервы, отпор, мечты о жизни без насилия, диалоге и вся власть народа под защитой тех, кто отказался от преступных приказов, пока голова на плечах. Это видео смотреть дискомфортно, а как жить в полицейском государстве?» — говорит о работе Полякова.

Ранее Сергей Михалок заявил, что не признает легитимность Лукашенко и осуждает действия в отношении митингующих.

Также он резко обратился к лидеру оппозиционного движения Светлане Тихановской

Фото Instagram.com/lyapis98

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