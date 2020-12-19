"Дом-2" не умер!" Организаторы шоу заинтриговали зрителей скандального проекта

В РФ официально объявили о закрытии реалити-шоу «Дом-2», где участники постоянно скандалили, дрались, занимались сексом и т. д. Информацию о закрытии реалити подтвердили в пресс-службе телеканала ТНТ.

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь, на канале ТНТ», — объявили представители телеканала.

По данным журналистов Super.ru, причиной закрытия проекта стали упавшие рейтинги и уход крупных рекламодателей.

После того, как «звезды» в соцсетях начали сожалеть о закрытии проекта (в частности, на событие отреагировали Алена Водонаева, Ксения Собчак и Ольга Бузова), ведущий проекта Влад Кадони намекнул на его продолжение в новом году, которое сможет «удивить» зрителей.

По словам ведущего, вместе с проектом уходит «целая эпоха». Он также привел аналогию между происходящим сейчас и «прощанием со школой», когда покидающие её стены ученики сильно грустят, но спустя время понимают, что «это к лучшему».

Ксения Собчак на проекте

Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года. За 16 лет телепроект неоднократно подвергался критике из-за поведения участников программы, которые нередко ссорятся и дерутся друг с другом. На протяжении многих лет реалити-шоу пытались закрыть, в том числе и депутаты.

Напомним, в начале ноября один из участников скандального шоу Артур Кулаков попал в криминальные хроники. Он подрался с актером Кириллом Мелеховым, известным по сериалам «Кухня», «Глухарь», «Полицейский с Рублевки».

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