Оля, что творишь!? Полякова перессорила поклонников "слишком сексуальным" образом
Украинская певица Оля Полякова продолжает удивлять зрителей сменой своего имиджа. Но не всегда эксперименты заканчиваются удачно.
Так, утром в пятницу она опубликовала в Instagram свое фото для обложки украинского журнала.
На фото Полякова запечатлена с высокой челкой, уложенной на бок, в розовом свитшоте. Дерзкий образ певицы дополнил яркий макияж и черные массивные серьги с декором.
«А вы бы решились на такую кардинальную смену имиджа? Пока что я такой образ просто примеряю, но мне он страшно нравится. Это отражение моей внутренней энергии. В душе я такая же дерзкая пацанка», — прокомментировала она.
Большинство поклонников одобрили смену имиджа, отметив, что Оля похожа на Пинк и даже на Шерон Стоун), однако нашлись и недовольные переменами образа.
«Королева променяла корону на тинейджерство?», — иронично поинтересовался один из критиков.
Но ближе к вечеру певица опубликовала новые снимки, уже со съемок шоу «Маска».
Часть фанатов по привычке горячо одобрили новый эротичный образ.
Тем не менее примерно у половине комментаторов платье звезды вызвало явное неприятие.
Напомним, ранее Оля Полякова возмутилась сравнением ее концертного наряда с костюмом Ани Лорак.
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