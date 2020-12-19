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Шоу-бизнес

Оля, что творишь!? Полякова перессорила поклонников "слишком сексуальным" образом

9:38 19 декабря 2020
Оля Полякова на сцене

Украинская певица Оля Полякова продолжает удивлять зрителей сменой своего имиджа. Но не всегда эксперименты заканчиваются удачно.

Так, утром в пятницу она опубликовала в Instagram свое фото для обложки украинского журнала.

На фото Полякова запечатлена с высокой челкой, уложенной на бок, в розовом свитшоте. Дерзкий образ певицы дополнил яркий макияж и черные массивные серьги с декором.

«А вы бы решились на такую кардинальную смену имиджа? Пока что я такой образ просто примеряю, но мне он страшно нравится. Это отражение моей внутренней энергии. В душе я такая же дерзкая пацанка», — прокомментировала она.

Большинство поклонников одобрили смену имиджа, отметив, что Оля похожа на Пинк и даже на Шерон Стоун), однако нашлись и недовольные переменами образа.

«Королева променяла корону на тинейджерство?», — иронично поинтересовался один из критиков.

Но ближе к вечеру певица опубликовала новые снимки, уже со съемок шоу «Маска».

Часть фанатов по привычке горячо одобрили новый эротичный образ.

Тем не менее примерно у половине комментаторов платье звезды вызвало явное неприятие.

Напомним, ранее Оля Полякова возмутилась сравнением ее концертного наряда с костюмом Ани Лорак.

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