Горбунов нарвался на критику из-за фото с ведущей "Право на владу"

Известный украинский актер, режиссер и шоумен Юрий Горбунов побывал на съемках политического шоу «Право на владу», локация которого расположена на киностудии имени Довженко. В Instagram Горбунов показал совместное фото с ведущей Натальей Мосийчук.

«С Натальей, на ее территории! Хозяйка „Право на владу“ гостеприимна», — подписал он снимок.

Вопреки ожиданиям, пост вызвал противоречивую реакцию у пользователей — часть фолловеров ведущего одобрили его незапланированную экскурсию.

У других же совместное фото вызвало очень негативную реакцию.

Но в итоге в выигрыше таки оказался Горбунов.

«Наш пострел везде поспел», — написала одна из пользовательниц.

При этом ведущему посоветовали больше заниматься шоу-бизнесом — в отличие от политики, это дело не такое рискованное.

Напомним, накануне во время сильного гололеда в Киеве Юрия Горбунова на автомобиле спас его сосед — Алексей Потапенко.

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