Многого не надо: Таисия Повалий рассказала, как "выживает" на "подсобных харчах" из села

Украинская певица Таисия Повалий, как и многие артисты, осталась без работы. Артистка призналась, что выступает теперь очень редко. Но на безденежье не жалуется, а старается разумно тратить средства, пишет «Собеседник».



Певица сейчас живет на 50 тысяч рублей в месяц (около 19 тысяч гривен). По ее словам, помогают родственники, которые снабжают семью сельхозпродукцией.



«Но мы же в принципе люди простые, из села. Нам многого не надо, мы спокойно сможем не жить на широкую ногу. Помогают родственники. Вся наша родня живет в деревне Шамраевка, откуда мы родом. И вот каждый год к нам от них приезжает грузовик со всевозможными гостинцами. …В месяц стараемся укладываться в пятьдесят тысяч рублей», — сказала Таисия Повалий.



Повалий также рассказала, что часть денег у нее уходит на лечение. Прошлой зимой артистка дома спускалась по лестнице, упала и сломала ногу. Из-за травмы концерты на осень и нынешнюю зиму она не планировала.



У певицы до сих пор сохранились болезненные ощущения при ходьбе. Она старается не надевать обувь на каблуке. Чтобы облегчить ходьбу, приобрела французские амортизирующие стельки и стильную трость.

Напомним, 10 декабря Повалий исполнилось 56 лет. По словам Игоря Лихуты, мужа певицы, в последнее время Таисия в Украине не выступает — ограничилась участием в «Песне года» в Москве и записью новогодних огоньков.



Фото Instagram/tpovaliyofficial

























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