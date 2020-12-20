«Вилла София» продается: стало известно о попытках Софии Ротару избавиться от своей гостиницы в Крыму

Отель «Вилла София» в крымской Ялте, который принадлежит украинской певице Софии Ротару, выставили на продажу.

Ротару хочет получить за него 25 миллионов евро. В программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказали, что в открытой продаже гостиницы нет.

Цену отеля говорят только тем покупателям, у которых имеются крупные суммы.

Известно, что самый дешевый номер в отеле стоит 16 тысяч рублей в сутки, люкс — 80 тысяч рублей.

По слухам, Ротару хочет избавиться и от своей квартиры в Ялте. После аннексии Крыма Ротару на полуострове не бывает. Раньше певица любила приезжать в свою ялтинскую квартиру. Она ловила рыбу. Рядом с морем у нее есть гараж.

Напомним, недавно София Ротару впервые за долгое время появилась в России. Она выступила в «Песне года» по приглашению Игоря Крутого.

Фото РИА «Новости»

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