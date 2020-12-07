Спела "Червону руту" в Москве: появилось видео выступления 73-летней Софии Ротару на "Песне года"

Народная артистка СССР София Ротару накануне приняла участие в съёмках «Песни года — 2020», которые прошли на стадионе «ВТБ-арена» в Москве.

Об этом пишет КП.

В ВТБ-арена, где в этом году отгремел главный песенный фестиваль, Ротару приехала в игривом розовом пуховике, закрыв лицо гламурной маской.

На сцене София Михайловна предстала в двух образах.

Сначала она вышла к зрителям в алом платье, подчеркнувшем стройную фигуру Софии Михайловны. В нем она исполнила свой хит «Червона рута».

Второй образ певицы был ничуть не менее эффектнее первого. Красное платье сменили широкие брюки, расшитые пайетками, и блузка с золотой бахромой.

В таком наряде она спела новую композицию — «Сердце размером с солнце», а после раздала автографы фанатам, завалившим её цветами.

«Я счастлива быть с вами сегодня!» — заявила певица со сцены.

«Вообще не стареет!», «Невероятная красавица!» — шептались в закулисье коллеги Софии Михайловны, в том числе и еще одна исполнительница из Украины — Ани Лорак.

Издание напоминает, что в 2020-м появление главной «хуторянки» российского шоу-бизнеса на сцене «Песни года» оказалось под вопросом из-за бушующего по всему миру коронавирус и закрытые границы. Однако и они не остановили звезду, которая в свои 73 года входит в группу риска.

Ранее представители артистки заявляли, что она не могла отказать своему другу Игорю Крутому, поэтому выступала даже без гонорара. Кроме того, она заранее прилетела в Москву и села на двухнедельный карантин.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Филипп Киркоров воспользовался общением с Софией Ротару для заявления о том, что «продолжает соединять русскую и украинскую культуры».

Фото: @irunymed, @fkirkorov, @sofiarotaru.official

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