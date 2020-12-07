28.28 / 28.41 34.24 / 34.48
Киев: -9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Спела "Червону руту" в Москве: появилось видео выступления 73-летней Софии Ротару на "Песне года"

6:49 7 декабря 2020
София Ротару

Народная артистка СССР София Ротару накануне приняла участие в съёмках «Песни года — 2020», которые прошли на стадионе «ВТБ-арена» в Москве.

Об этом пишет КП.

В ВТБ-арена, где в этом году отгремел главный песенный фестиваль, Ротару приехала в игривом розовом пуховике, закрыв лицо гламурной маской.

На сцене София Михайловна предстала в двух образах.

Сначала она вышла к зрителям в алом платье, подчеркнувшем стройную фигуру Софии Михайловны. В нем она исполнила свой хит «Червона рута».

Второй образ певицы был ничуть не менее эффектнее первого. Красное платье сменили широкие брюки, расшитые пайетками, и блузка с золотой бахромой.

В таком наряде она спела новую композицию — «Сердце размером с солнце», а после раздала автографы фанатам, завалившим её цветами.

«Я счастлива быть с вами сегодня!» — заявила певица со сцены.

«Вообще не стареет!», «Невероятная красавица!» — шептались в закулисье коллеги Софии Михайловны, в том числе и еще одна исполнительница из Украины — Ани Лорак.

Издание напоминает, что в 2020-м появление главной «хуторянки» российского шоу-бизнеса на сцене «Песни года» оказалось под вопросом из-за бушующего по всему миру коронавирус и закрытые границы. Однако и они не остановили звезду, которая в свои 73 года входит в группу риска.

Ранее представители артистки заявляли, что она не могла отказать своему другу Игорю Крутому, поэтому выступала даже без гонорара. Кроме того, она заранее прилетела в Москву и села на двухнедельный карантин.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Филипп Киркоров воспользовался общением с Софией Ротару для заявления о том, что «продолжает соединять русскую и украинскую культуры».

Фото: @irunymed, @fkirkorov, @sofiarotaru.official

121

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах

Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах

Ефремов Михаил

«Обещал, но ничего не сделал»: Михаила Ефремова обвинили в обмане

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Королева наконец оказала Кейт Миддлтон честь, которой Меган Маркл была удостоена сразу после свадьбы

Петросян и Александра

Все сначала? Петросян нанял на работу новую молодую помощницу-красавицу

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер