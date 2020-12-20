"Песня до мурашек": Dan Balan презентовал песню со своей подопечной из "Голоса країни"

Популярный певец и композитор Dan Balan опубликовал 19 декабря в своем Instagram анонс новой песни, которую он записал в дуэте со своей экс-подопечной по проекту «Голос країни» певицей Indi (Индирой Эдильбаевой).

«Премьера! Dan Balan & Indi — „Дышат о любви“ Уже на всех музыкальных площадках», — сказано в анонсе.

Днем ранее на YouTube-канале певца было презентовано аудио композиции, которую Dan и Indi спели в живом исполнении 29 ноября в прямом эфире суперфинала шоу «Танцы со звездами» на «1+1».

Некоторые поклонники попытались укорить своего любимца за то, что он не предупредил их о релизе песни, а также в том, что он не записал видео дуэта.

Но в целом реакция фанатов была вполне ожидаемой — они в восторге от новой работы певца.

Как писали «ФАКТЫ», Дану Балану приписывают роман с певицей Тиной Кароль. Недавно популярный певец опубликовал в соцсетях пост о поединке с судьбой и получил на него неожиданный ответ.

Фото Instagram/danbalan

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