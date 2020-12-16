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Шоу-бизнес

«Почему в моем кресле Винник?!» Дан Балан получил «топовый» ответ на вопрос

11:49 16 декабря 2020
Дан Балан

Популярный певец и композитор Дан Балан, опубликовавший в соцсетях пост о поединке с судьбой, получил на него неожиданный ответ.

«О чем говорят глаза после невозможного поединка с судьбой?» — написал он в Instagram и разместил «задумчивую» фотографию.

Фолловеры интересовались, что случилось, поддерживали его и спрашивали, когда же выйдет новый альбом. Но один из топовых ответов на вопрос касался шоу «Голос країни», на котором ранее Дан Балан был тренером. В этом сезоне среди наставников певца нет, зато в шоу появился другой популярный певец — Олег Винник.


Кстати, Олег Винник уже успел поделиться впечатлениями от первых съемок шоу и тренерского кресла, назвав его очень удобным.

Напомним, что Дану Балану приписывают роман с певицей Тиной Кароль. Она, кстати, признавалась, что мечтает о дочке и что в ее сердце появилось место для мужчины. Однако на прямой вопрос о романе с Даном Баланом певица отвечать не стала.

Фото Дана Балана из социальных сетей.

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