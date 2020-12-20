"Наш следующий президент": Юрий Ткач получил неожиданное предложение от фанатов

Известный комик Юрий Ткач решил выбрать подходящее фото к празднику Дня Святого Николая и к Новому году — его он намеревался поставить на смартфон.

Сначала ему на глаза попалось фото Дедом Морозом. Его он опубликовал в Instagram.

Многие поклонники расхвалили комика в новом образе.

Но один из комментаторов написал, что у Мороза должна быть белая борода.

Поэтому Юрий Ткач начал новый поиск и выдал на гора новый снимок.

Он тоже вызвал одобрение у поклонников.

Но при этом дело приняло совершенно неожиданный оборот: некоторые фанаты начали писать, что у Ткача такой солидный вид, что его можно запросто избрать президентом.

Поэтому, возможно, Юрий Ткач призадумается об изменении своего амплуа — ведь у нас уже есть подобные примеры, а доверие к нему, похоже, даже больше, чем к действующему главе государства.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Юрий Ткач рассмешил подписчиков новым образом. На снимке артист накрыл голову флисовым пледом и назвал его «Шоколадка бабАленка».

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