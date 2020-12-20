Известный в 90-е годы певец рассказал, как Андрей Данилко отпразднует Новый год

Андрей Данилко впервые за много лет решил на Новый год собрать компанию близких друзей и организовать празднование в своей квартире на Крещатике. Это подтвердил один из приглашенных, популярный в 90-х певец Эль Кравчук (Андрей Остапенко) в программе «Зірковий шлях».

«Договорились встретиться на Крещатике у Данилко в квартире. Будем там отмечать. Колядовать не пойдем — будет обычная вечеринка с алкоголем, оливье и сельдью под шубой», — поделился подробностями певец.

Квартира Данилко расположена в знаменитом «доме со шпилем» на центральной улице Киева (Крещатик, 25). Украшение на крыше дома артист сравнивал с «шапкой Верки Сердючки». Данилко хвастался, что у него из окон красивый вид на исторический центр города. А вот информацию о том, что в квартире насчитывается 12 комнат на трех этажах, артист назвал фейком. Он утверждает, что живет гораздо скромнее.

Фото v_serduchka/Instagram

427

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter