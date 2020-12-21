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Шоу-бизнес

«Не дает спокойно жить завистникам эта Света»: Лободе пришлось «активировать» службу безопасности

9:33 21 декабря 2020
Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода задействовала службу безопасности для того, чтобы выяснить причину удаления с YouTube-канала клипа.

«В ночь с субботы на воскресенье на нашем YouTube канале был удален клип #moLOko. В настоящее время мы решили данную ситуацию и видео находится в общем доступе. Наша служба безопасности разбирается с происшествием, по результатам виновные понесут наказание», — написала Лобода в своем Instagram.

«Не дает спокойно жить завистникам эта Света», — так прокомментировала ситуацию гример Лободы и невеста актера Тараса Цимбалюка Тина Антоненко.

Ранее Светлана Лобода стала объектом для пародии российского актера украинского происхождения Гоши Куценко. Актер «перевоплотился» в Лободу в клипе, правда его выдавала легкая небритость.

Фото Светланы Лободы из социальных сетей.

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