«Не дает спокойно жить завистникам эта Света»: Лободе пришлось «активировать» службу безопасности
Певица Светлана Лобода задействовала службу безопасности для того, чтобы выяснить причину удаления с YouTube-канала клипа.
«В ночь с субботы на воскресенье на нашем YouTube канале был удален клип #moLOko. В настоящее время мы решили данную ситуацию и видео находится в общем доступе. Наша служба безопасности разбирается с происшествием, по результатам виновные понесут наказание», — написала Лобода в своем Instagram.
«Не дает спокойно жить завистникам эта Света», — так прокомментировала ситуацию гример Лободы и невеста актера Тараса Цимбалюка Тина Антоненко.
Ранее Светлана Лобода стала объектом для пародии российского актера украинского происхождения Гоши Куценко. Актер «перевоплотился» в Лободу в клипе, правда его выдавала легкая небритость.
Фото Светланы Лободы из социальных сетей.329
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