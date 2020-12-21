27.86 / 28.13 33.82 / 34.29
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Ты — монстр»: Кайли Дженнер попала в засаду и спаслась бегством

10:34 21 декабря 2020
Кайли Дженнер

Телезвезда, бизнес-леди и модель Кайли Дженнер, которую журнал Forbes назвал самой высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, попала в засаду, устроенную защитниками прав животных возле магазина Moncler в Лос-Анджелесе. 23-летняя Кайли приехала сюда на шопинг в сопровождении телохранителей. Как сообщает издание TMZ, младшую сестру Ким Кардашьян на выходе встречали активисты с мегафонами. «С животных сдирают кожу живьем!», «Ты — чудовище!», «Позор!» — кричали они, окружив Rolls-Royce Кайли, к которому ее охране пришлось расчищать дорогу.

Защитники животных возмущены тем, что звезда носит вещи из натурального меха и кожи. Так, ранее она выложила в Instagram снимок своих ног в тапочках Louis Vuitton из меха норки. Причем за несколько часов Кайли выложила фото спасенного на лесном пожаре в Австралии коалу, подписав его: «Более полумиллиарда животных погибли в Австралии. Это разбивает мне сердце». Дженнер обвинили в лицемерии.

202

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Харламов

Асмус, прощай: Харламов сделал предложение известной певице

Санчес&nbsp;— Фернандес

Боксер-супертяжеловес отправил соперника в глубокий нокаут за канаты ринга

чапкис

«Я очень нервничаю»: сын Чапкиса отреагировал на госпитализацию отца

крым яхта

«Нельзя одной ***** на двух стульях»: фото с Софией Ротару на яхте в Крыму вызвало конфликт

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер