«Ты — монстр»: Кайли Дженнер попала в засаду и спаслась бегством

Телезвезда, бизнес-леди и модель Кайли Дженнер, которую журнал Forbes назвал самой высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, попала в засаду, устроенную защитниками прав животных возле магазина Moncler в Лос-Анджелесе. 23-летняя Кайли приехала сюда на шопинг в сопровождении телохранителей. Как сообщает издание TMZ, младшую сестру Ким Кардашьян на выходе встречали активисты с мегафонами. «С животных сдирают кожу живьем!», «Ты — чудовище!», «Позор!» — кричали они, окружив Rolls-Royce Кайли, к которому ее охране пришлось расчищать дорогу.

Защитники животных возмущены тем, что звезда носит вещи из натурального меха и кожи. Так, ранее она выложила в Instagram снимок своих ног в тапочках Louis Vuitton из меха норки. Причем за несколько часов Кайли выложила фото спасенного на лесном пожаре в Австралии коалу, подписав его: «Более полумиллиарда животных погибли в Австралии. Это разбивает мне сердце». Дженнер обвинили в лицемерии.

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