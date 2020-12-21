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Шоу-бизнес

Беременная звезда телеканала Порошенко «ввела всех в заблуждение»

12:11 21 декабря 2020
Василиса Фролова

Бывшая модель и актриса, а теперь известная телеведущая на телеканале «Прямой» Василиса Фролова, ранее признавшаяся, что ждет ребенка, опубликовала фото в широкой одежде, которая скрывает ее беременность.

«Такими позами и оверсайз моделями я бы вас еще долго могла вводить в заблуждение», — пишет Фролова в Instagram.

Однако фолловеры оказались внимательными и не «повелись» — многие обратили внимание на увеличившуюся грудь Василисы.

О декольте телеведущей упомянула и кинопродюсер Антонина Ноябрева.

Ранее радостной новостью о рождении дочки поделилась 32-летняя украинская биатлонистка Ольга Абрамова. Малышка появилась на свет в день святого Николая — 19 декабря.

Спортсменка даже находясь в декрете не отказывалась от лыж. Так, на 39-й неделе беременности она пробежала 26 километров за два часа.

Фото Василисы Фроловой из социальных сетей.

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