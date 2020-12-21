Украшенный к Рождеству особняк Ким Кардашьян сравнили с моргом

Телезвезда, модель и бизнес-леди Ким Кардашьян поделилась в соцсети видео, в котором показала детей и рождественское убранство своего лос-анджелесского особняка. И сразу нарвалась на критику. Пользователи интернета сочли дизайн «чересчур монотонным» и «безобразным. В комментариях его сравнивали с моргом и с психиатрической больницей.

«Никогда еще ничье рождественской убранство не нравилось мне меньше, чем у Ким Кардашьян», «Представьте, что у вас есть столько денег, как у Ким, и такой уродливый дом. В чем смысл?», «Ваш дом выглядит таким холодным и необжитым. Где растения или картины? Этот большой дом похож на морг, без жизни».

Дом Кардашьян отделан в белых и бежевых тонах. Помимо традиционной рождественской елки в доме понаставлены деревья в стиле модерн разнообразных форм — в виде столбов или поставленных один на другой шаров.

Ким и четверо ее детей сейчас живут в Лос-Анджелесе, а ее муж Канье Уэст базируется в Вайоминге. По информации СМИ супруги живут врозь, хотя официально на развод не подавали.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США казнили «подопечного» Ким Кардашьян.

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