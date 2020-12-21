Беременная ТВ-знаменитость шокировала новостью о заболевании коронавирусом
Известная украинская модель, актриса и телеведущая Василиса Фролова заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в соцсети.
«Никогда ещё нашатырь так НЕ пах», — грустно пошутила женщина, опубликовав фото из поликлиники.
Комментарии пользователей не заставили себя ждать.
«Держись, королева», «Пусть будет самая легкая из всех легких форм (заболевания — Авт.)», «Верь в себя и все будет хорошо», — отозвались они.
Отметим, что 42-летняя знаменитость в настоящее время беременна — она первенца.
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