Беременная ТВ-знаменитость шокировала новостью о заболевании коронавирусом

Известная украинская модель, актриса и телеведущая Василиса Фролова заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в соцсети.

«Никогда ещё нашатырь так НЕ пах», — грустно пошутила женщина, опубликовав фото из поликлиники.

Комментарии пользователей не заставили себя ждать.

«Держись, королева», «Пусть будет самая легкая из всех легких форм (заболевания — Авт.)», «Верь в себя и все будет хорошо», — отозвались они.

Отметим, что 42-летняя знаменитость в настоящее время беременна — она первенца.



320

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter