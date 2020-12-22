«На себя не похожи»: изменившуюся Олю Полякову спутали с Надей Дорофеевой

Популярная украинская певица Оля Полякова продолжает экспериментировать со своей внешностью. На сей раз она примерила на себя образ Нади Дорофеевой. Во всяком случае, в этом уверена часть комментаторов, отреагировавших на ее новый снимок в Instagram.

«Девушка с татуировкой дракона! Ну какая??? 1234?», — задала она вопрос подписчикам в подписи к фото.

«Сами на себя не похожи, но красиво», «В жизни вы другой человек, зачем столько фотошопа», «В час на Дорофееву похожа, а в четыре — на Валерию», — гласят комментарии пользователей.

Справедливости ради, Надя Дорофеева, с которой сравнивают Олю Полякову, также недавно поразила новым имиджем. Ее новая прическа и странное выражение лица сделали певицу, по мнению фолловеров, похожей на русалку. Тине Кароль она напомнила Веру Брежневу, другим — Лесю Никитюк.

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