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Шоу-бизнес

«Кстати, моя дочь»: Вакарчук похвастался отцовским достижением

8:59 22 декабря 2020
Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук в эфире телешоу Игоря Кондратюка на 5 канале похвалился талантами своей дочери Дианы, которая с командой создала клип к его новой песне

«Они впервые снимали клип, она была продюсером», — рассказал фронтмен «Океана Ельзи», отметив, что друзья Дианы учились за границей и видят мир по-другому.

«Я полностью доверился им и сказал, делайте все, что считаете необходимым… Я не делал никаких замечаний, мне нравится все, что они сделали, потому что это мостик между прежним и новым видением (творчества. — Авт.)», — признался легендарный исполнитель.

В кадре с 7:09 по 7:57:

В описании к официальному видео клипа Диана Фонарева указана как одна из трех продюсеров.

Диана — дочь гражданской супруги Вакарчука Ляли Фонаревой от первого брака со львовским бизнесменом Владимиром Тарасюком. Диану, надо полагать, Вакарчук удочерил, поскольку биологических детей у него якобы нет.

Напомним, сингл «Знову» из нового проекта «Оранжерея» был презентован в конце ноября.

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